Світоліна перемогла російську тенісистку на турнірі WTA
Українка Еліна Світоліна переграла у 1/8 турніру у Вашингтоні росіянку Дар'ю Касаткіну, яка виступає в нейтральному статусі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 2 серпня, на змаганнях у США українка, яка займає у світовому рейтингу 27 місце, переграла Касаткіну (11) в двох сетах - 6:2, 6:2.
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У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею гри між американками Джесікою Пегулою (4) та Пейтон Стернс (59).
Українка розпочала виступи у Вашингтоні з перемоги над іншою "нейтральною" тенісисткою - Вікторією Азаренкою (19) з Білорусі - 7:6 (7:2), 6:4
Результат
Турнір WTA у Вашингтоні
Жінки. 1/8 фіналу
2 серпня
Еліна Світоліна (Україна) - Дар'я Касаткіна 6:2, 6:2
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