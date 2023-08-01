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Турнір у Вашингтоні: Світоліна знову здолала Азаренко, Костюк перемогла Андреєску

1 серпня, 2023 вiвторок
05:26
Спорт Еліна Світоліна, теніс

У ніч проти 1 серпня українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 500 у Вашингтоні

Про це повідомляє Еспресо TV.

У першому раунді Світоліна (27) впевнено обіграла білоруску Вікторію Азаренко (19), яка виступає без прапора. Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився у двох сетах.

Ці тенісистки зіграли між собою 7-й матч, українка виграла другий поєдинок поспіль. Попереднього разу Світоліна перемагала Азаренко на Вімблдоні 9 липня.

У другому раунді Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (29) або росіянки Дар'ї Касаткіної (11), без прапора.

Відзначимо, що Світоліна знову відмовилась потиснути руку суперниці з країни-агресора, проте цього разу обійшлося без скандалу, оскільки про такі умови було оголошено напередодні матчу. Азаренко з розумінням підійшла до цього показавши після гри великий палець у бік переможниці.

Також у цьому турнірі перемогла ще одна українська тенісистка – Марта Костюк (34). Вона здолала канадійку Б'янку Андреєску (44) з рахунком 2:1.

  • Нагадаємо, Світоліна тріумфально повернулась у великий теніс після народження дитини і дійшла до півфіналу Вімблдону. Марта Костюк вибула у третьому колі змагань.
теніс
Еліна Світоліна
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