Турнір у Вашингтоні: Світоліна знову здолала Азаренко, Костюк перемогла Андреєску
У ніч проти 1 серпня українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 500 у Вашингтоні
Про це повідомляє Еспресо TV.
У першому раунді Світоліна (27) впевнено обіграла білоруску Вікторію Азаренко (19), яка виступає без прапора. Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився у двох сетах.
Ці тенісистки зіграли між собою 7-й матч, українка виграла другий поєдинок поспіль. Попереднього разу Світоліна перемагала Азаренко на Вімблдоні 9 липня.
У другому раунді Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (29) або росіянки Дар'ї Касаткіної (11), без прапора.
Відзначимо, що Світоліна знову відмовилась потиснути руку суперниці з країни-агресора, проте цього разу обійшлося без скандалу, оскільки про такі умови було оголошено напередодні матчу. Азаренко з розумінням підійшла до цього показавши після гри великий палець у бік переможниці.
Також у цьому турнірі перемогла ще одна українська тенісистка – Марта Костюк (34). Вона здолала канадійку Б'янку Андреєску (44) з рахунком 2:1.
- Нагадаємо, Світоліна тріумфально повернулась у великий теніс після народження дитини і дійшла до півфіналу Вімблдону. Марта Костюк вибула у третьому колі змагань.
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