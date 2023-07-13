Про це повідомляє Еспресо.TV.

За вихід до фіналу Світоліна, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 76 місце, зустрічалася з 42 ракеткою світу Вондроушовою.

Українка поступилася тенісистці з Чехії у двох сетах - 3:6, 3:6.

Світоліна зіграла у півфіналі одного з турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam втретє у кар'єрі. У 2019 році українка дійшла до півфіналу Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.

Завдяки виходу до 1/2 фіналу турніру в передмісті Лондона Еліна Світоліна поверне собі звання першої ракетки України, яким зараз володіє Ангеліна Калініна.

Вімблдон

Жінки. Півфінал

13 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) 3:6, 3:6