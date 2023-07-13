Світоліна програла Вондроушовій у півфіналі Вімблдону
У четвер, 13 липня, українка Еліна Світоліна поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії у півфіналі Вімблдону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За вихід до фіналу Світоліна, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 76 місце, зустрічалася з 42 ракеткою світу Вондроушовою.
Українка поступилася тенісистці з Чехії у двох сетах - 3:6, 3:6.
Світоліна зіграла у півфіналі одного з турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam втретє у кар'єрі. У 2019 році українка дійшла до півфіналу Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.
Завдяки виходу до 1/2 фіналу турніру в передмісті Лондона Еліна Світоліна поверне собі звання першої ракетки України, яким зараз володіє Ангеліна Калініна.
Вімблдон
Жінки. Півфінал
13 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) 3:6, 3:6
- 9 липня Еліна Світоліна здобула перемогу над Вікторією Азарєнко та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону.
- В 1/4 фіналу українка переграла перемогла Ігу Швьонтек з Польщі, яка є першою ракеткою світу.
- 12 липня українська тенісистка Людмила Кіченок, яка виступає на Вімблдоні у парі з хорватом Мате Павичем, вийшла у фінал турніру в міксті.
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