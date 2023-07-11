Світоліна перемогла першу ракетку світу та вийшла до півфіналу Вімблдону
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Ігу Швьонтек з Польщі та вийшла до півфіналу Вімблдонського турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 11 липня, Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 76 місце, перемогла Швьонтек, яка очолює класифікацію, у трьох сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Матч тривав 2 год. 41 хв.
У півфіналі Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової (42) з Чехії, яка у чвертьфіналі здолала американку Джессіку Пегулу (4).
Світоліна повторила найкраще досягнення в кар'єрі
Світоліна зіграє у півфіналі одного з турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam втретє у кар'єрі. У 2019 році українка дійшла до півфіналу Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.
Завдяки виходу до 1/2 фіналу турніру в передмісті Лондона Еліна Світоліна поверне собі звання першої ракетки України, яким зараз володіє Ангеліна Калініна.
Вімблдон
Жінки. 1/4 фіналу
11 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Іга Швьонтек (Польща) - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2
- 9 липня Еліна Світоліна здобула перемогу над Вікторією Азарєнко та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону.
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