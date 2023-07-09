Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
Українська тенісистка Еліна Світоліна 9 липня здобула перемогу над Вікторією Азарєнко в четвертому колі Вімблдонського турніру й вийшла до чвертьфіналу змагань
Про це пише Суспільне.Спорт.
Зазначається, що це була шоста очна зустріч Світоліної та Азарєнка – усі п'ять попередніх виграла білоруска. Перед цим матчем Еліна заявляла, що розуміє, наскільки великим є цей матч і називала його "викликом".
"Гра Світоліна – Азарєнка в четвертому раунді Вімблдону тривала майже три години. І перемогу Світоліна вирвала на тайбрейку у вирішальній партії", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у першому сеті білоруска діяла впевненіше і була кращою на корті. Вона зробила два брейки, не програла жодної своєї подачі і виграла сет – 6:2.
У другій партії Світоліна одразу програла свою подачу (0:2), але змогла повернутися у матч зворотнім брейком – 2:2. Однак, після цього поступово Еліна почала отримувати перевагу, за рахунку 4:3 на свою користь українка ледь не зробила брейк. Але зрештою змогла взяти подачу суперниці за рахунку 5:4 – другий сет Еліна виграла 6:4.
"Старт третьої партії залишився за Світоліною, вона повела 3:0 з брейком. Але одразу Азарєнка відповіла своїм ривком у три гейми – 3:3. У підсумку, матч дійшов до тайбрейку за рахунку 6:6", - зазначається у повідомленні.
На тайбрейку у вирішальному сеті Світоліна програвала 4:7, однак тенісистка змогла виграти чотири очки поспіль – 8:7. Після цього Еліна заробила першою матчбол (9:8), а з другого матчболу закрила гру – подала ейс і виграла 11:9.
Віктор Азарєнка (-, 19) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7).
- Нагадаємо, 5 липня у першому колі Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк перемогла Марію Саккарі з Греції.
- 6 липня українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко здобули перемоги у другому раунді Вімблдонського турніру. Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Цуренко – чешку Катерину Синякову. Ще одна українка – Ангеліна Калініна у матчі першого кола здолала іспанку Джессіку Боусас Манейро
- 7 липня Леся Цуренко перемогла румунку Анну Богдан з рахунком 2:1. Матч тривав 3 години 40 хвилин, а тайбрейк – рекордні 37 хвилин. У наступному колі українка зіграє з американкою четвертою сіяною Джессікою Пегулою.
- Еліна Світоліна вибила ексчетверту ракетку світу Софію Кенін і вперше за чотири роки вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону, де зіграє з білорускою Азарєнка.
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