Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Експерша ракетка України Еліна Світоліна здобула третю поспіль перемоги на Вімблдоні-2023. У третьому раунді українська тенісистка вибила зі змагань американку Софію Кенін – колишню четверту ракетку світу.

Для Кенін зустріч проти Світоліної стала не першою проти українських тенісисток у 2023 році. У травні американка поступилася Ангеліні Калініній у двох сетах на турнірі WTA1000 у Римі.

У першому сеті суперниці грали рівно, але українка стала кращою у брейку. Ключовим моментом матчу став початок другої партії: Світоліна зробила швидкий брейк на подачі Кенін. А у п'ятому геймі зробила ще один брейк. У підсумку українка здобула перемогу з рахунком 6:2. Матч тривав майже півтори години.

Світоліна стала другою українкою, що пройшла у четвертий раунд на Вімблдон-2023. Крім неї, це також вдалося сьогодні Лесі Цуренко у рекордному тай-брейку. Востаннє Світоліна доходила до цієї стадії у 2019 році, де пройшла у півфінал.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти нейтральної тенісистки з Білорусі Вікторії Азарєнка, яку українка ще жодного разу не перемагала.

Вімблдон

Жінки

1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WC) - Софія Кенін (США) 2:0 (7:6 (3), 6:2)