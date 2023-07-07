Світоліна перемогла ексчетверту ракетку світу і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону
Еліна Світоліна вибила ексчетверту ракетку світу Софію Кенін і вперше за чотири роки вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону, де зіграє з білорускою Азарєнка
Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".
Експерша ракетка України Еліна Світоліна здобула третю поспіль перемоги на Вімблдоні-2023. У третьому раунді українська тенісистка вибила зі змагань американку Софію Кенін – колишню четверту ракетку світу.
Для Кенін зустріч проти Світоліної стала не першою проти українських тенісисток у 2023 році. У травні американка поступилася Ангеліні Калініній у двох сетах на турнірі WTA1000 у Римі.
У першому сеті суперниці грали рівно, але українка стала кращою у брейку. Ключовим моментом матчу став початок другої партії: Світоліна зробила швидкий брейк на подачі Кенін. А у п'ятому геймі зробила ще один брейк. У підсумку українка здобула перемогу з рахунком 6:2. Матч тривав майже півтори години.
Світоліна стала другою українкою, що пройшла у четвертий раунд на Вімблдон-2023. Крім неї, це також вдалося сьогодні Лесі Цуренко у рекордному тай-брейку. Востаннє Світоліна доходила до цієї стадії у 2019 році, де пройшла у півфінал.
У наступному раунді Світоліна зіграє проти нейтральної тенісистки з Білорусі Вікторії Азарєнка, яку українка ще жодного разу не перемагала.
Вімблдон
Жінки
1/16 фіналу
Еліна Світоліна (Україна, WC) - Софія Кенін (США) 2:0 (7:6 (3), 6:2)
- Нагадаємо, 5 липня у першому колі Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк перемогла Марію Саккарі з Греції.
- 6 липня українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко здобули перемоги у другому раунді Вімблдонського турніру. Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Цуренко – чешку Катерину Синякову. Ще одна українка – Ангеліна Калініна у матчі першого кола здолала іспанку Джессіку Боусас Манейро
- 7 липня Леся Цуренко перемогла румунку Анну Богдан з рахунком 2:1. Матч тривав 3 години 40 хвилин, а тайбрейк – рекордні 37 хвилин. У наступному колі українка зіграє з американкою четвертою сіяною Джессікою Пегулою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе