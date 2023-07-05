Вімблдон: українка Костюк перемогла восьму ракетку світу на старті турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Костюк - Саккарі тривав 1 годину 57 хвилин. У першому сеті українка поступилась 0:6, але зуміла покращити ситуацію у другому та третьому - 7:5, 6:2.

Марта Костюк виконала 2 подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.

Це перша перемога українки над суперницею з топ-10 рейтингу WTA. Марія Саккарі є восьмою ракеткою світу, Марта Костюк - 36.

Вімблдон

Перше коло

5 липня

Марта Костюк (Україна) – Марія Саккарі (Греція) – 0:6, 7:5, 6:2