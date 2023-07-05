Вімблдон: українка Костюк перемогла восьму ракетку світу на старті турніру
В 1/64 фіналу Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк виявилась кращою за представницю Греції Марію Саккарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Костюк - Саккарі тривав 1 годину 57 хвилин. У першому сеті українка поступилась 0:6, але зуміла покращити ситуацію у другому та третьому - 7:5, 6:2.
Марта Костюк виконала 2 подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.
Це перша перемога українки над суперницею з топ-10 рейтингу WTA. Марія Саккарі є восьмою ракеткою світу, Марта Костюк - 36.
Вімблдон
Перше коло
5 липня
Марта Костюк (Україна) – Марія Саккарі (Греція) – 0:6, 7:5, 6:2
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