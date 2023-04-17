Світоліна обурилася через дозвіл росіянам та білорусам зіграти на Вімблдоні
Українська тенісистка Еліна Світоліна висловила обурення через дозвіл росіянам та білорусам виступити на найпрестижнішому тенісному турнірі - Вімблдоні
Про це Ubitennis.
На думку найтитулованішої української тенісистки, Вімблдон дозволив тенісистам з РФ та Білорусі виступати через тиск ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та WTA (Жіночої тенісної асоціації).
"Нам, українцям, незрозуміле рішення ATP та WTA не дискваліфікувати російських та білоруських гравців. Вімблдон потрапив під тиск цих двох організацій та зрештою був змушений здатися – це сумно. Я не маю жодних стосунків ані з російськими, ані з білоруськими тенісистами", – сказала Світоліна.
28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.
- 31 березня організатори Вімблдону скасували заборону на участь у турнірі російських та білоруських тенісистів.
- 12 квітня Світоліна здобула першу перемогу після відновлення кар'єри.
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