Світоліна обурилася через дозвіл росіянам та білорусам зіграти на Вімблдоні

Про це Ubitennis.

На думку найтитулованішої української тенісистки, Вімблдон дозволив тенісистам з РФ та Білорусі виступати через тиск ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та WTA (Жіночої тенісної асоціації).

"Нам, українцям, незрозуміле рішення ATP та WTA не дискваліфікувати російських та білоруських гравців. Вімблдон потрапив під тиск цих двох організацій та зрештою був змушений здатися – це сумно. Я не маю жодних стосунків ані з російськими, ані з білоруськими тенісистами", – сказала Світоліна.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.