Російських і білоруських тенісистів повернули на Вімблдон. Кулеба назвав це рішення аморальним
Організатори Вімблдону скасували заборону на участь у тенісному турнірі російських та білоруських спортсменів. Україна вважає це рішення аморальним
Про допуск тенісистів двох ворожих країн до турніру повідомила пресслужба Асоціації лаун-тенісу.
"Наше минулорічне рішення заборонити російським та білоруським гравцям брати участь у наших турнірах призвело до значних штрафних санкцій з боку ATP та WTA, включно з реальною перспективою припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону у 2023 році. Це означатиме скасування наших професійних тенісних заходів у Квінсі, Істборні, Бірмінгемі та Ноттінгемі цього року і навіть у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
Російських і білоруських гравців зобов'язали підписати декларацію про нейтралітет, а також відмовитись від фінансування своїх країн. Водночас від гравців не вимагатимуть висловлювати критику на адресу своїх урядів.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав це рішення аморальним і закликав Велику Британію відмовити російським і білоруським тенісистам у візах.
"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав він.
- Раніше в уряді заявили, що українські спортсмени не братимуть участь у турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі.
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