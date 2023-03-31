Про допуск тенісистів двох ворожих країн до турніру повідомила пресслужба Асоціації лаун-тенісу.

"Наше минулорічне рішення заборонити російським та білоруським гравцям брати участь у наших турнірах призвело до значних штрафних санкцій з боку ATP та WTA, включно з реальною перспективою припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону у 2023 році. Це означатиме скасування наших професійних тенісних заходів у Квінсі, Істборні, Бірмінгемі та Ноттінгемі цього року і навіть у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Російських і білоруських гравців зобов'язали підписати декларацію про нейтралітет, а також відмовитись від фінансування своїх країн. Водночас від гравців не вимагатимуть висловлювати критику на адресу своїх урядів.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав це рішення аморальним і закликав Велику Британію відмовити російським і білоруським тенісистам у візах.

"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав він.