Світоліна здобула першу перемогу після закінчення декрету

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 12 квітня, Еліна Світоліна стартувала на турнірі ITF у Швейцарії. Експерша ракетка України перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе - 6:4, 6:2.

У другому колі українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік, яка займає 216 місце в рейтингу WTA. Минула суперниця Світоліної - 160 ракетка світу.

У рейтингу WTA Світоліна після річної паузи опустилася з 27 на 1344 позицію. Але попри значне падіння у списку українка зберігає право заявлятися на турніри елітного рівня.

Політика WTA створює такі умови для спортсменок, які повертаються після вагітності або травми.

ITF World Tennis Tour

Перше коло

К’яссо (Швейцарія), 12 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) – 6:4, 6:2