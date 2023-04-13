Світоліна здобула першу перемогу після закінчення декрету
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе на турнірі ITF у Швейцарії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 12 квітня, Еліна Світоліна стартувала на турнірі ITF у Швейцарії. Експерша ракетка України перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе - 6:4, 6:2.
У другому колі українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік, яка займає 216 місце в рейтингу WTA. Минула суперниця Світоліної - 160 ракетка світу.
У рейтингу WTA Світоліна після річної паузи опустилася з 27 на 1344 позицію. Але попри значне падіння у списку українка зберігає право заявлятися на турніри елітного рівня.
Політика WTA створює такі умови для спортсменок, які повертаються після вагітності або травми.
ITF World Tennis Tour
Перше коло
К’яссо (Швейцарія), 12 квітня
Еліна Світоліна (Україна) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) – 6:4, 6:2
- Минулого тижня колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна провела перший офіційний поєдинок з березня минулого року. Повернення на корт після декрету виявилось не надто вдалим — українка програла Юлії Путінцевій (7:6, 2:6, 4:6).
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