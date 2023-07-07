Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Леся Цуренко вперше в кар'єрі пройшла до четвертого раунду Вімблдона. В 1/16 фіналу українка переграла 57-му ракетку світу Ану Богдан після тайбрейку в третьому сеті.

Суперниці взяли по одному сету, а тайбрейк у третьому – виграла Цуренко з рахунком 20:18.

Загалом матч тривав 3 години 40 хвилин – це другий показник в історії жіночого Вімблдону.

Тайбрейк третього сету став найдовшим в історії турнірів Великого Шолома серед жінок у одиночному розряді. Він тривав 37 хвилин.

Вімблдон

Жінки

1/16 фіналу

Леся Цуренко (Україна) — Ана Богдан (Румунія) — 2:1 (4:6, 6:3, 7:6(18))