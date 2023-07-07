Цуренко перемогла у другому за тривалістю матчі в історії Вімблдону та побила рекорд турніру
Українська тенісистка перемогла Анну Богдан з рахунком 2:1: матч тривав 3 години 40 хвилин, а тайбрейк – рекордні 37 хвилин
Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".
Леся Цуренко вперше в кар'єрі пройшла до четвертого раунду Вімблдона. В 1/16 фіналу українка переграла 57-му ракетку світу Ану Богдан після тайбрейку в третьому сеті.
Суперниці взяли по одному сету, а тайбрейк у третьому – виграла Цуренко з рахунком 20:18.
Загалом матч тривав 3 години 40 хвилин – це другий показник в історії жіночого Вімблдону.
Тайбрейк третього сету став найдовшим в історії турнірів Великого Шолома серед жінок у одиночному розряді. Він тривав 37 хвилин.
Вімблдон
Жінки
1/16 фіналу
Леся Цуренко (Україна) — Ана Богдан (Румунія) — 2:1 (4:6, 6:3, 7:6(18))
- Нагадаємо, 5 липня у першому колі Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк перемогла Марію Саккарі з Греції.
- 6 липня українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко здобули перемоги у другому раунді Вімблдонського турніру. Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Цуренко – чешку Катерину Синякову. Ще одна українка – Ангеліна Калініна у матчі першого кола здолала іспанку Джессіку Боусас Манейро
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