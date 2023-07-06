Вімблдон: українки Світоліна та Цуренко вийшли до третього кола
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко здобули перемоги у другому раунді Вімблдонського турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 6 липня, Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 76 місце, перемогла бельгійку Елізе Мертенс (28) - 6:1, 1:6, 6:1.
Леся Цуренко (60) переграла чешку Катерину Синякову (32) - 6:4, 6:1.
Ще одна українка - Ангеліна Калініна (26) у матчі першого кола здолала іспанку Джессіку Боусас Манейро (167) - 6:4, 6:3.
Вімблдон
Жінки
1 коло
Ангеліна Калініна (Україна) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) - 6:4, 6:3
2 коло
Еліна Світоліна (Україна) – Еліза Мертенс (Бельгія) - 6:1, 1:6, 6:1
Леся Цуренко (Україна) – Катерина Синякова (Чехія) - 6:4, 6:1
- 5 липня у першому колі Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк перемогла Марію Саккарі з Греції.
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