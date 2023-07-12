Вімблдон: українка Кіченок вийшла у фінал в міксті
Українська тенісистка Людмила Кіченок, яка виступає на Вімблдоні у парі з хорватом Мате Павичем, вийшла у фінал турніру в міксті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Людмила Кіченок та Мате Павич здолали представників Великої Британії Олівію Ніколлс та Джонні ОʼМара - 7:6(6), 4:6, 6:3. Матч тривав понад 2 години.
Українка Кіченок вперше у своїй кар'єрі виступить у фіналі Grand Slam.
У фіналі Вімблдону Кіченок та Павич зустрінуться з китаянкою Сюй Іфань та Йораном Флігеном з Бельгії. Матч пройде відбудеться 13 липня.
Вімблдон
Півфінал
12 липня
Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) - Олівія Ніколлс/Джонні ОʼМара (Великобританія) - 7:6(6), 4:6, 6:3
- 9 липня Еліна Світоліна здобула перемогу над Вікторією Азарєнко та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону.
- В 1/4 фіналу українка обіграла перемогла Ігу Швьонтек, яка є першою ракеткою світу.
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