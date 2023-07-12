Вімблдон: українка Кіченок вийшла у фінал в міксті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Людмила Кіченок та Мате Павич здолали представників Великої Британії Олівію Ніколлс та Джонні ОʼМара - 7:6(6), 4:6, 6:3. Матч тривав понад 2 години.

Українка Кіченок вперше у своїй кар'єрі виступить у фіналі Grand Slam.

У фіналі Вімблдону Кіченок та Павич зустрінуться з китаянкою Сюй Іфань та Йораном Флігеном з Бельгії. Матч пройде відбудеться 13 липня.

Вімблдон

Півфінал

12 липня

Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) - Олівія Ніколлс/Джонні ОʼМара (Великобританія) - 7:6(6), 4:6, 6:3