Світоліна перемогла колишню чемпіонку US Open та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвер, 4 січня, у 1/8 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації в Окленді Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 25-те місце, перемогла Радукану (301) з рахунком 6:7, 7:6, 6:1.

Емма Радукану у 2021 році стала переможницею одного з турнірів Grand Slam - US Open.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з 36-ю ракеткою світу Марі Боузковою з Чехії.

Результат

Турнір WTA. 1/8 фіналу

Окленд, Нова Зеландія

4 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Емма Радукану (Велика Британія) 6:7, 7:6, 6:1