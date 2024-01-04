Світоліна перемогла колишню чемпіонку US Open та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала британку Емму Радукану та вийшла до чвертьфіналу турніру в Новій Зеландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 4 січня, у 1/8 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації в Окленді Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 25-те місце, перемогла Радукану (301) з рахунком 6:7, 7:6, 6:1.
Емма Радукану у 2021 році стала переможницею одного з турнірів Grand Slam - US Open.
У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з 36-ю ракеткою світу Марі Боузковою з Чехії.
Результат
Турнір WTA. 1/8 фіналу
Окленд, Нова Зеландія
4 січня
Еліна Світоліна (Україна) - Емма Радукану (Велика Британія) 6:7, 7:6, 6:1
- 2 січня Еліна Світоліна на турнірі в Окленді переграла екс першу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.
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