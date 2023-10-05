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Головна Спорт Ковтун приніс Україні історичне срібло ЧС з гімнастики в багатоборстві

Ковтун приніс Україні історичне срібло ЧС з гімнастики в багатоборстві

5 жовтня, 2023 четвер
23:53
Спорт Ілля Ковтун

Ілля Ковтун приніс збірній України перше в історії срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в чоловічому багатоборстві

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Антверпені (Бельгія) у фінальних змаганнях в абсолютній першості Ковтун набрав за виступи у шести видах програми 84,998 бала та виграв срібну медаль. Український гімнаст поступився лише японцю Дайкі Хашімото, який здобув золото із сумою 86,132. Бронза дісталася американцю Фредеріку Річарду - 84,332. 

Хто такий Ілля Ковтун

20-річний Ілля Ковтун став першим в історії України віцечемпіоном світу в чоловічому багатоборстві. У 2021 році на ЧС він здобув бронзу абсолютної першості. Крім нього медаль в найпрестижнішому виді програми на чемпіонаті світу в 2019 році виграв Олег Верняєв, в активі якого також срібло в багатоборстві на Олімпіаді-2016.   

Ковтун є чинним чемпіоном Європи у вправах на брусах. Його нагорода стала для збірної України першою на ЧС-2023 у Антверпені. 

ЧС-2023 зі спортивної гімнастики

Антверпен, Бельгія

Чоловіки, багатоборство

5 жовтня

1. Дайкі Хашімото (Японія) - 86,132 

2. Ілля Ковтун (Україна) - 84,998

3. Фредерік Річард (США) - 84,332

спортивна гімнастика
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