Ковтун приніс Україні історичне срібло ЧС з гімнастики в багатоборстві
Ілля Ковтун приніс збірній України перше в історії срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в чоловічому багатоборстві
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Антверпені (Бельгія) у фінальних змаганнях в абсолютній першості Ковтун набрав за виступи у шести видах програми 84,998 бала та виграв срібну медаль. Український гімнаст поступився лише японцю Дайкі Хашімото, який здобув золото із сумою 86,132. Бронза дісталася американцю Фредеріку Річарду - 84,332.
Хто такий Ілля Ковтун
20-річний Ілля Ковтун став першим в історії України віцечемпіоном світу в чоловічому багатоборстві. У 2021 році на ЧС він здобув бронзу абсолютної першості. Крім нього медаль в найпрестижнішому виді програми на чемпіонаті світу в 2019 році виграв Олег Верняєв, в активі якого також срібло в багатоборстві на Олімпіаді-2016.
Ковтун є чинним чемпіоном Європи у вправах на брусах. Його нагорода стала для збірної України першою на ЧС-2023 у Антверпені.
ЧС-2023 зі спортивної гімнастики
Антверпен, Бельгія
Чоловіки, багатоборство
5 жовтня
1. Дайкі Хашімото (Японія) - 86,132
2. Ілля Ковтун (Україна) - 84,998
3. Фредерік Річард (США) - 84,332
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