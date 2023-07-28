Із Харлан зняли дискваліфікацію за відмову від рукостискання з росіянкою на ЧС
FIE скасувала дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смирновій після поєдинку чемпіонату світу
Про це повідомляє La Reppublica.
FIE (Міжнародна федерація фехтування) скасувала рішення про дискваліфікацію Харлан за порушення регламенту на чемпіонаті світу. Таким чином лідерка збірної України зможе виступити 29 липня у командних змаганнях на ЧС у Мілані, які будуть відбірковими на Олімпіаду-2024.
Зазначається, що керівництво FIE прислухалося до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Тако виконком федерації зазначив, що українка вчинила добросовісно та протягла лезо шаблі, щоб попрощатися із суперницею, за COVID-протоколом, який був чинним на момент старту ЧС.
Путівка на Олімпіаду-2024
Раніше 28 липня міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що МОК автоматично кваліфікував українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Ігри-2024. Таким чином, олімпійська чемпіонка уникне необхідності змагатися за путівку до Парижу на відбіркових турнірах.
Дискваліфікація
27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.
В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.
В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.
Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.
Реакція Ольги Харлан
27 липня українська фехтувальниця записала відеозвернення в Інстаграм, у якому подякувала усім за підтримку і наголосила, що її вчинок на доріжці відносно Смірнової – від усього серця.
"Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, створює дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує й спорт.
Що відбулося сьогодні – це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші месаджі, сторіз, підтримка – підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував – це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає.
Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні", - сказала Харлан.
Україна припинила бойкот турнірів за участю росіян та білорусів
30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.
Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення РФ.
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