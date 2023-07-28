Про це повідомляє La Reppublica.

FIE (Міжнародна федерація фехтування) скасувала рішення про дискваліфікацію Харлан за порушення регламенту на чемпіонаті світу. Таким чином лідерка збірної України зможе виступити 29 липня у командних змаганнях на ЧС у Мілані, які будуть відбірковими на Олімпіаду-2024.

Зазначається, що керівництво FIE прислухалося до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Тако виконком федерації зазначив, що українка вчинила добросовісно та протягла лезо шаблі, щоб попрощатися із суперницею, за COVID-протоколом, який був чинним на момент старту ЧС.

Путівка на Олімпіаду-2024

Раніше 28 липня міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що МОК автоматично кваліфікував українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Ігри-2024. Таким чином, олімпійська чемпіонка уникне необхідності змагатися за путівку до Парижу на відбіркових турнірах.

Дискваліфікація

27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Реакція Ольги Харлан

27 липня українська фехтувальниця записала відеозвернення в Інстаграм, у якому подякувала усім за підтримку і наголосила, що її вчинок на доріжці відносно Смірнової – від усього серця.

"Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, створює дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує й спорт.

Що відбулося сьогодні – це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші месаджі, сторіз, підтримка – підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував – це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає.

Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні", - сказала Харлан.

Україна припинила бойкот турнірів за участю росіян та білорусів

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення РФ.