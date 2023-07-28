Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024

Про допуск Харлан на Олімпіаду-2024 повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт.

"Вже є перший результат. Триває робота по зняттю "чорної картки" для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту", - пише Гутцайт.

27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі. Федерація фехтування готує протест на це рішення.

Дискваліфікація позбавила Харлан можливості продовжити виступи на ЧС не лише в особистому, але й в командному турніру - її термін складає 60 днів.

Реакція Ольги Харлан: Країна, яка тероризує нашу державу - тероризує і спорт!

Увечері українська фехтувальниця записала відеозвернення в Інстаграм, у якому подякувала усім за підтримку і наголосила, що її вчинок на доріжці відносно Смірнової – від усього серця.

"Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, створює дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує й спорт.

Що відбулося сьогодні – це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші месаджі, сторіз, підтримка – підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував – це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає.

Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні", - сказала Харлан.

Дискваліфікація

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Україна припинила бойкот турнірів за участю росіян та білорусів

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення РФ.