Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Харлан на ЧС з фехтування

Про це він написав у твіттер.

"Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю міжнародну федираціцю фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", - йдеться у дописі.

Дискваліфікація

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу у Мілані через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі. Росіянка демонстративно майже годину чекала на рукостискання, яке формально завершує поєдинок. Тим самим створюючи прецедент для санкцій проти українки. Федерація фехтування готує протест на це рішення.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Україна припинила бойкот турнірів за участю росіян та білорусів

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення РФ.