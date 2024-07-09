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Ярослава Магучіх - історія світової рекордсменки

9 липня, 2024 вiвторок
09:00
Спорт Ярослава Магучіх

Еспресо.TV розповідає історію української легкоатлетки Ярослави Магучіх - нової світової рекордсменки зі стрибків у висоту

Зміст

Дитинство, хобі, родина

Ярослава Олексіївна Магучіх народилася 19 вересня 2001 року у Дніпрі. Мама спортсменки працювала у школі. У дитинстві дівчина також займалась малюваннями, танцями й музикою. 

"Коли я зацікавилася ударними інструментами, тоді було популярно мріяти по кар’єру співачки або музиканта. Спорт тоді був не так розвинений і я ще не ходила навіть до секції. Мама привела мене до школи мистецтв, але нам сказали: "Вибачте, але вчителя з ударних інструментів у нас немає". Я подякувала та залишила цю ідею."

Ярослава Магучіх у дитинстві

Фото: Instagram

Легкою атлетикою почала займатись у 7 років, коли була у першому класі. Тоді на тренування її привела сестра. Цікаво, що спершу Ярослава спробувала себе у бігу, а не стрибках. 

"Перші змагання у мене були не з висоти, це були 60 метрів. У мене лежить свій перший диплом за перше чи за друге місце.  В 11 років пішли змагання з висоти і з бар'єрами, бо в юнацькому віці ти пробуєш багато всього, що тобі більш подобається. І свідомо висоту я обрала вже у 14 років."

Ярослава Магучіх у дитинстві

Фото: Instagram

Ярослава також розповідала цікаву історію про своє прізвище. За її словами, спочатку у родичів було трохи інше прізвище. Але потім прадідусь "записав" бабусю, як Магучіх.

"Ще коли я в табір їздила, десь впаду, а мені кажуть: "А, ти ж Магучіх, та що там тобі боятися, впала і впала. Все заживе". Але мені подобається моє прізвище. Нас залишилося тільки троє із ним: мама, тато і я. Сестра вийшла заміж та змінила прізвище, а бабуся померла у січні. Тому наразі є лише троє носіїв прізвища Магучіх."

Ярослава Магучіх з родиною

Фото: Instagram

Початок спортивної кар'єри

У 13 років Ярослава Магучіх вперше поїхала на змагання з легкої атлетики до Польщі. На дебютному турнірі дівчина завоювала "срібну" нагороду. 

Після цього, ще до 2015 року, Ярослава поєднувала стрибки з бігом. Але врешті Магучіх сфокусувалась на висоті й вже за рік стала чемпіонкою України серед спортсменів 2001 року народження.

У 2017 році імʼя Ярослави Магучіх почули на міжнародному рівні: українка перемогла на юнацькому ЧС з результатом 1,92 м. У липні 2018-го Магучіх виграла на юніорському ЧЄ, а у жовтні тріумфувала на юнацькій Олімпіаді.

Ярослава Магучіх на початку карʼєри

Фото: Getty Images

У 2018-2019 роках Ярослава почала змагатись на дорослому рівні, і одразу змогла себе показати. У Досі (Катар) Магучіх стала наймолодшою переможницею в історії Діамантової ліги.

У тому ж сезоні, в американському Юджині, Ярослава встановила новий рекорд. Магучіх стала наймолодшою стрибункою у висоту, якій підкорилася позначка вища за два метри.

Ярослава Магучіх і тренерка Тетяна Степанова

Фото: Getty Images

Скандал на Олімпіаді-2020

На новий рівень Ярослава Магучіх вийшла після коронавірусної перерви. У 2021 році українка виграла чемпіонат Європи серед молоді й тріумфувала на ЧЄ у приміщенні. Також фінішувала другою у фіналі Діамантової ліги.

Проте головна подія 2021 року - це Олімпіада у Токіо, де Ярослава Магучіх стала третьою з результатом 2,0 м.

Ярослава Магучіх

Фото: Reuters

Після змагань 20-річна українка обійнялася й сфотографувалася з переможницею Марією Ласіцкене. Спільне фото викликало обурення в суспільстві. На момент Ігор у Токіо Магучіх була молодшим сержантом ЗСУ, а Ласіцкене — капітаном збройних сил РФ. 

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images
У результаті Ярослава Магучіх перепросила за фото. Легкоатлетка наголошувала, що той вчинок не був проявом політичної позиції, а лише "олімпійською традицією". 

"Це частина мого життя, і це був досвід, який зробив мене ментально сильнішою. Це сталося, і я не можу цього змінити. Я більше не маю ідола. Тепер я виступаю з усвідомленням того, що є кумиркою для багатьох українських стрибунів. І я хочу ставати кращою заради них".

Магучіх неодноразово казала, що дуже шкодує за те фото з Ласіцкене.

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Статус топової спортсменки

Вже під час повномасштабної війни Ярослава Магучіх змогла вийти на ще елітніший рівень. З 2022 року на рахунку українки золоті медалі на ЧС у Белграді (2,02) та Будапешті (2,01), золото ЧЄ у Мюнхені (1,95), Стамбулі (1,98) та Римі (2,01), а також перемога на Європейських іграх у Польщі (1,97 м).

Окрім цього Ярослава Магучіх тріумфувала у фіналах Діамантової ліги: у 2022 році у Швейцарії (2,03) та у 2023-му у США (2,03).

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Світовий рекорд у стрибках у висоту

7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. 

Досягнення українка встановила після того, як гарантувала собі перемогу із результатом 2,03 м. Спершу Магучіх взяла з другої спроби висоту 2,07 м та оновила особистий рекорд, а потім з першої спроби подолала планку на 2,10 м.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався 37 років. 

"Стрибнула для всіх нас, для всіх українців. Я дуже вдячна нашим військовим, які боронять фронт. Завдяки вам я маю можливість показувати тут гарні результати. Тільки завдяки вам я жива. Дякую вам. Слава Україні!"

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

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Ярослава Магучіх
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