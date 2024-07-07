Українка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту

Про це інформує Еспресо.TV.

Світовий рекорд Магучіх встановила після того, як здобула перемогу над австралійкою Ніколою Оліслагерс, єдиною взявши планку 2,03 м.

Після того, як спортсменка стрибнула на висоту 2,03 м, Магучіх встановила два поспіль рекорди. Спершу вона взяла висоту 2,07 м (з другої спроби), оновивши особистий рекорд зі стрибків у висоту, а потім з першої ж спроби взяла висоту 2,10 м, встановивши світовий рекорд.

Довідково: Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2.09 м — Магучіх перша, хто подолав висоту 2,10 м.