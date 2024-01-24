“Я мрію в Парижі почути гімн України”: українська веслувальниця Людмила Лузан готується до Олімпійських ігор 2024

В ефірі телеканалу “Еспресо” відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про веслувальницю Людмилу Лузан, яка минулоріч стала однією з найтитулованіших спортсменок України. Автором фільму є титулований український режисер Максим Чужа та його команда. Фільм розповідає про силу духу української спортсменки, яка під час повномасштабного вторгнення не припиняє тренуватись, адже мріє, щоб увесь світ побачив, як після перемоги в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі замайорить синьо-жовтий стяг.

Людмила Лузан: історія дівчини, яка боролась за мрію

З дитинства Людмила мріяла про спорт. Але її фізичний стан не дозволяв їй стати кращою у гімнастиці.

"Якби я залишилась у гімнастиці, то національний чемпіонат був би вершиною моїх досягнень. Проте перед тим, як втекти з дому, я спробувала веслування, і це виявилося чудовим вибором. Веслування сприяло покращенню всіх моїх фізичних показників, і завдяки підтримці Ferrexpo, я розпочала свій шлях до успіху", - розповідає спортсменка.

Людмила ділиться, що багато людей радили їй відмовитися від цього виду спорту та говорили, що в неї нічого не вийде. Однак вона завжди вірила в себе і в підтримку свого тренера.

"Коли я побачив Людмилу, то зрозумів, що у нашій команді з'явилася нова зірка. Вона була відданою та має в собі жорсткий характер. І я відчув, що дівчина з такими якостями призначена стати чемпіонкою", - підкреслив головний тренер веслувального клубу "Гірник", заслужений тренер України Микола Мацапура. Він додає, що завдяки Ferrexpo багато спортсменів зуміли піднятися на вищі рівні та посісти п'єдестали по всьому світу.

Мрія, за яку триває боротьба: перемога у Парижі влітку 2024 року

Однією з мрій Людмили зараз Лузан є перемога у Олімпійських іграх 2024, які відбудуться цього літа в Парижі.

“Наступна велика ціль - Олімпіада-2024 у Парижі. Наш народ бореться за незалежність, за те, щоб прапор України майорів по всій нашій землі. Я мрію в Парижі почути гімн України, побачити наш прапор з пʼєдисталу і відчути, що тренуюсь не дарма, що ми разом”, - підсумовує Людмила.

Довідка: Людмилі Лузан 26 років. Українська спортсменка, веслувальниця-каноїстка, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо (проходили 2021 року через пандемію COVID-19), триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи. Спортсменка родом з Івано-Франківська, втім останні кілька років тренується на базі веслувального клубу "Гірник" у Горішніх Плавнях під керівництвом заслуженого тренера України, почесного громадянина міста Горішні Плавні Миколи Мацапури.