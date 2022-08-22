Ferrexpo передала нагороду Каннського фестивалю боксерці-чемпіонці Ганні Охоті

На фестивалі 2021 року одну з нагород, "Срібного дельфіна", у категорії "Дозвілля та спорт", вибороло відео про спортсменку з міста Горішні Плавні Ганну Охоту, яке зняв режисер Максим Чужа для компанії Ferrexpo. Минулого тижня Ганна отримала свою статуетку.

Протягом спортивної кар’єри Ганна відчувала підтримку з боку компанії Ferrexpo, що давало змогу організовувати тренувальний процес, брати участь у міжнародних змаганнях, користуватися сучасним спортивним знаряддям. Підтримка спортсменів, а також талановитої та обдарованої молоді – серед пріоритетів менеджменту компанії та її основного акціонера Костянтина Жеваго. У Ferrexpo щасливі бути причетними до досягнень та нагород спортсменів у національних та міжнародних змаганнях.

Крім самої Ганни, у відео знялися її тренери Олександр та Ірина Середницькі. Фільм розповідає про тренування Ганни, фінал ЧС-2018 та її заповітну мрію — привезти в Горішні Плавні олімпійське золото.

Режисер фільму, Максим Чужа, відзначає роль атмосфери всебічної підтримки з боку компанії, спортсменів та тренерського складу під час створення фільму: "Цей успіх був можливий завдяки дружній і самовідданій роботі як Ганни, її тренерів, нашої знімальної групи, так і компанії Ferrexpo, яка, по-перше, довгі роки підтримує спорт і спортсменів, по-друге, підтримала нашу команду та творчий задум і виділила кошти для створення фільму", – наголошує він.

Команда фільму та компанія Ferrexpo очікують на нові успіхи, адже фільм "Ганна" був відібраний на Міжнародний жіночий кінофестиваль у Лос-Анджелесі.

"Ми з гордістю сприяємо розширенню прав і можливостей жінок у нашому бізнесі та спільнотах, тому дуже приємно бачити, що наш фільм отримує визнання на фестивалі, який відзначає жінок, що відіграють унікальну й впливову роль у суспільстві", - повідомили в Ferrexpo.

Ганна Охота:

Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з боксу. З 2010 року є діючою чемпіонкою та багаторазовою призеркою чемпіонатів України з боксу. У 2011 році отримала бронзову та срібну нагороди на чемпіонаті світу та Європи серед юніорок. У 2012 році стала чемпіонкою Європи серед юніорок 2013-2014 рр. – срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи серед жінок. У 2018 році стала чемпіонкою міжнародного турніру та бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Віцечемпіонка чемпіонату світу серед жінок 2018 р.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

