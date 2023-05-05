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Півзахисник на зелених полях під час війни: відбулась премʼєра документального фільму про життя футболістів після повномасштабного вторгнення Росії

5 травня, 2023 п'ятниця
14:16
Новини

4 травня в ефірі телеканалу "Еспресо” відбулась премʼєра короткометражного документального фільму українського режисера Максима Чужі про шлях молодого футболіста з Полтавщини до успіху на європейських змаганнях. Фільм також висвітлює важливість того, що українці продовжують грати в футбол під час війни

Головним героєм фільму є Артем Кулаковський - один із наймолодших гравців футбольного клубу “Ворскла” з української Премʼєр-ліги. Він народився у місті Горішні Плавні на Полтавщині у 2002 році. За 21 рік хлопець встиг пограти у клубах “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні), “Кремінь” (Кременчук), “Металіст” (Харків), “Динамо” (Київ) та “Ворскла” (Полтава).

Крізь терени до зірок - історія простого хлопця, який прагне успіху

Зі слів мами Артема, хлопець від самого дитинства цікавився футболом та “навіть всі країни світу вивчив завдяки футбольним командам”. 

“Коли я була вагітна, я відчувала, що дитина має бути спортсменом” - ділиться Марія, мама Артема.

У 90-х роках жителі міста грали у дворовий футбол на бурʼянах. Діти самі робили розмітку, знаходили уявні ворота та змагались між собою. Згодом на цю проблему звернули увагу в гірничій компанії Ferrexpo, підприємства якої - Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК та Біланівський ГЗК - працюють в області. Вони інвестували кошти у створення декількох стадіонів зі штучним покриттям та спортивних майданчиків із різноманітних видів спорту в громаді. 

Розвинена, завдяки інвестиціям компанії, спортивна інфраструктура міста Горішні Плавні, сприяла як розвитку здорового способу життя, так і зростанню спортсменів національного та світового рівня. Артем тренувався в футбольній секції рідного міста на полях зі штучним покриттям та стадіоні "Гірник-Спорт".

Мультифункціональний стадіон в одній зі шкіл міста Горішні Плавні на Полтавщині, реконструйований за кошти Ferrexpo. Джерело фото: скріншот із документального фільму

Талант Артема у місцевих командах помітили тренери клубу “Металіст” (Харків), які запросили хлопця до складу харківської команди. У 15 років Артем отримав професійну травму, після якої мав понад пів року витратити на відновлення. Попри труднощі, хлопець здолав усі випробування і продовжив будувати карʼєру у футболі.

У 2017 році Артем перебрався до структури київського “Динамо”. По завершенні контракту зі столичним клубом отримав пропозицію підписати новий контракт, але відмовився від неї. Також відмовився переходити в донецький “Шахтар”. 

На міжнародному рівні Артем дебютував за Україну в команді U-15. Брав участь у юнацьких збірних України U-16, де допоміг українській команді виграти турнір, обійшовши сербів, U-17 та U-18. Окрім цього ставав переможцем молодіжного “Золотого м'яча” в номінації “Найкращий гравець атаки”. У лютому 2020 року Артем Кулаковський підписав контракт із “Ворсклою”. 

Капітан команди Володимир Чеснаков ділиться: “Важливо, щоб у нашому клубі грали молоді та перспективні, але що ще для мене важливіше - щоб це були хлопці з області. Я сам з Глобине, а Артем - з Горішніх Плавнів. Для “Ворскли” це престижно, коли її футболісти є вихідцями з Полтавської області (обидва міста знаходяться на Полтавщині - ред.)”.

У футболці полтавського клубу Артем дебютував 3 липня 2020 року у виїзному поєдинку 29-го туру Прем'єр-ліги проти клубу “Львів”.

24 лютого 2022 року - дата, що змінила український футбол

Життя футболу можна розділити на 2 періоди: до 24 лютого і після 24 лютого. Через постійні бомбардування міст, другу частину чемпіонату України сезону-2021/22, яка була запланована на весну 2022 року, було скасовано.

Усе ж таки, рішення розпочати сезон 2022/23 було прийнято. У липні 2022 року Артем Кулаковський та “Ворскла” взяли участь у Лізі конференцій, де зустрілися із шведським клубом АІК у Стокгольмі. У першій грі полтавські футболісти показали сенсаційну гру з результатом 3:2. У другій - вони поступилися 0:2, при цьому показавши дуже гідну гру. Артем Кулаковський у другій зустрічі вийшов на поле на позицію півзахисника, яскраво підтримавши команду майстерною грою. Цей дебют став найважливішим на спортивному шляху Артема, квінтесенцією постійних тренувань та розвитку спортивного таланту. 

У квітні 2022 року перед матчем “Шахтаря” та “Олімпіакоса” на трибунах стадіону в Піреї (Греція) розмістили 176 іграшок у памʼять загиблих під час війни дітей. Джерело фото: скріншот із документального фільму

“Звичайно, без політичної волі, без позиції Української асоціації футболу, без позиції Президента України про те, що все-таки чемпіонат повинен бути, що ми повинні на своєму прикладі показувати й говорити про те, що життя іде, його не зупинити - цього всього б не було. Те, що ми граємо в футбол і те, що ми представляємо Україну на єврокубковій арені - це перемога всього українського народу” - говорить віцепрезидент “Ворскли” Артем Лисак.

Свою підтримку цього рішення висловив також і Віктор Скрипник, головний тренер клубу. Він зазначив: 

“Нехай наші вороги, нехай весь світ бачить, як живе Україна. Ми не боїмося грати у футбол у цей складний час”.

Фільм завершується словами про те, що футбол є і буде частиною української свободи й гідності. 

“Граючи в футбол ми показуємо, що Україна живе, нас нічого не зупинить. Ми - незламні” - підсумував футболіст Артем Кулаковський.

У компанії Ferrexpo, яка є спонсором футбольного клубу “Ворскла” зазначили: 

“Ми впевнені, що незабаром зможемо насолоджуватися змаганнями українських команд без повітряних тривог в Україні на великих українських стадіонах. Сімʼї знову будуть разом і разом відчуватимуть ще більшу гордість за Україну”. 

Повна версія короткометражного фільму доступна за посиланням:

Півзахисник на зелених полях під час війни

Суспільство
Економіка
Культура
Ferrexpo
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