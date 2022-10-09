Каноїстка Лузан: завдяки Костянтину Жеваго і компанії Феррекспо ми можемо представляти Україну на Олімпійських Іграх

У скарбничці спортсменки - три медалі: два золота в особистому заліку на дистанціях 1000 і 500 метрів та срібло в каное-двійці у парі з Анастасією Четверіковою на дистанціі 500 метрів. Відпочивши та повністю відновившись після ускладнень зі здоров'ям, Людмила Лузан повернулась до рідного Веслувального клубу ‘’Гірник’’, що у Горішніх Плавнях.

“Дуже особливе місто і вода тут по-особливому хороша. Завжди вихожу з особливим задоволенням, подобається тренуватись, відчувати цю воду. Є така особливість, що після цієї води приїздиш на змагання - завжди легко почуваєшся на іншій воді. Тут вода “важча”, тож на змаганнях демонструєш хороші результати”, - ділиться враженнями Людмила.

Майбутня олімпійська чемпіонка народилася у Івано-Франківську і до 14 років займалася спортивною гімнастикою. Знайомство з каное було випадковим. Але стало - сенсом усього її подальшого життя.

“Я не могла зрозуміти, як так: стоїш боком на воді, і не падаєш? Так чудово виглядало і здавалось, що дуже легко. А коли сіла в човен, то зразу випала і зрозуміла, що потрібно вчитися і не один день”, - пригадує своє знайомство з каное чемпіонка.

Через три місяця від початку тренувань Людмила вже поїхала на Чемпіонат України. Зайняла там 5 місце. Через що у душі юної спортсменки з'явилися сумніви. Але на допомогу прийшов перший тренер - він підтримав і підштовхнув не зупинятися. З того часу так і пішло: отримувати перемоги, сходити з п'єдесталу і забувати про медаль. Рухатися далі і не зупинятись. Саме таку Людмилу і побачив вперше Микола Мацапура - Заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное. Один із тих людей, які стояли у витоків створення у Горішніх Плавнях Веслувального клубу ‘’Гірник’’. Під його опікою від 2016 року Людмила Лузан представляє на міжнародних змаганнях цей клуб і місто Горішні Плавні. Ідеальна спортсменка для тренера: слухняна і стійка - так характеризує Микола Мацапура підопічну, яку за чотири роки підготував і привів до олімпійського ‘’срібла’’ Токіо - 2020.

“Вона тактично грамотно, надзвичайно правильно іде по дистанції. На Чемпіонаті світу у фіналі - всі сильні. А виграють - розумні. Вона настільки чітко розкладує цю дистанцію на гонці,що мені немає чого і додати. Вона іде другою, третьою. Я знаю що вона виграє”, -тішиться своєю підопічною тренер

Усі міжнародні старти цьогоріч - з медалями. Людмила каже: відчуває впевненість у тому, що робить. Дуже цінує всіх причетних до своїх результатів. Особливо тренера. Та додає: має гідні умови і велику підтримку, аби працювати, виступати і робити це із задоволенням: “Я дуже хочу подякувати компанії Феррекспо і Костянтину Жеваго за те, що нас підтримують, дають мотивацію працювати, зацікавлені у нас, як у спортсменах. Це надихає! Завдяки цьому, ми можемо представляти Україну на Олімпійських іграх”.

Наступний сезон - олімпійський. Перший тренувальний збір розпочнеться на базі НСЦ ‘’Конча-Заспа’’ вже найближчим часом. А там – нові старти. І віримо – нові перемоги