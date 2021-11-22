Фільм про українську чемпіонку з боксу, яку підтримує Ferrexpo, став переможцем фестивалю в Каннах

Одним із переможців став фільм "Анна", знятий режисером Максимом Чужею. Короткометражна картина розповідає про спортивний шлях багаторазової чемпіонки України, Європи та віце-чемпіонки чемпіонату світу з боксу 2018 Анни Охоти, яку підтримує Компанія Ferrexpo в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності в частині підтримки спорту та місцевих громад.

П'ятихвилинне відео перемогло у категорії фільмів про спорт, здобувши пам'ятну нагороду фестивалю – срібного дельфіна. Близько 50 фільмів із країн колишнього СРСР щороку претендують на цю нагороду, але за останні 12 років лише 4 фільми українського виробництва були відзначені на цьому фестивалі у Каннах. Примітно, що цього року журі не визначило однозначного переможця в цій категорії, не вручивши жодного золотого дельфіна. Перемогу розділили український фільм «Анна» та французький "Roland Garros – Building the legend".





Анна – спортсменка з невеликого містечка Горішні Плавні Полтавської області, яка ділиться своєю історією перемог та невдач, секретами тренувань, режимом харчування, говорить про те, що вона відчуває в рингу та поза ним, а також про свою мрію. Це місто стало відоме своїми спортсменами після Олімпійських Ігор у Токіо 2020, коли всі дізналися ім'я Людмили Лузан, яка принесла срібну та бронзову медалі української збірної з веслування. "Наше місто може похвалитися чемпіонами України, Європи, світу, а також олімпійськими чемпіонами завдяки підтримці компанії Ferrexpo", – зазначив тренер Анни Охоти Олександр Середницький.

За словами спортсменки, найсильніший її суперник – це вона сама. "Перемігши себе, я зможу перемогти і всіх інших", - додала Анна.

"Підтримка розвитку спорту є важливою частиною програм корпоративної соціальної відповідальності компанії Ferrexpo. Ми фінансуємо сотні спортсменів у регіоні діяльності компанії, надаючи їм можливість тренуватись у найкращих умовах. І ми щасливі, коли завдяки нашій підтримці багато хто з них стає призерами та чемпіонами найпрестижніших українських, європейських та світових змагань", - зазначив Юрій Химич, керівник напрямку КСВ Компанії Ferrexpo.

Довідка:

Починаючи з 2010 року, фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards ставить світові стандарти для корпоративних фільмів. Журі фестивалю, що складається з власників Оскара та Еммі, а також фахівців із корпоративних комунікацій - це гарантія якості переможців. Переможці з усіх п'яти континентів та володарі Гран-прі з Австралії, Бразилії, Франції, Нідерландів та Швейцарії роблять фестиваль дійсно міжнародним.

Анна Охота - багаторазова чемпіонка України, Європи та віце-чемпіонка чемпіонату світу з боксу 2018 року.

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використувуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.