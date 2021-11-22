Фільм про українську чемпіонку з боксу, яку підтримує Ferrexpo, став переможцем фестивалю в Каннах
Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 підбили підсумки минулого року та визначили переможців серед 900 корпоративних та документальних фільмів, поданих на фестиваль
Одним із переможців став фільм "Анна", знятий режисером Максимом Чужею. Короткометражна картина розповідає про спортивний шлях багаторазової чемпіонки України, Європи та віце-чемпіонки чемпіонату світу з боксу 2018 Анни Охоти, яку підтримує Компанія Ferrexpo в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності в частині підтримки спорту та місцевих громад.
П'ятихвилинне відео перемогло у категорії фільмів про спорт, здобувши пам'ятну нагороду фестивалю – срібного дельфіна. Близько 50 фільмів із країн колишнього СРСР щороку претендують на цю нагороду, але за останні 12 років лише 4 фільми українського виробництва були відзначені на цьому фестивалі у Каннах. Примітно, що цього року журі не визначило однозначного переможця в цій категорії, не вручивши жодного золотого дельфіна. Перемогу розділили український фільм «Анна» та французький "Roland Garros – Building the legend".
Анна – спортсменка з невеликого містечка Горішні Плавні Полтавської області, яка ділиться своєю історією перемог та невдач, секретами тренувань, режимом харчування, говорить про те, що вона відчуває в рингу та поза ним, а також про свою мрію. Це місто стало відоме своїми спортсменами після Олімпійських Ігор у Токіо 2020, коли всі дізналися ім'я Людмили Лузан, яка принесла срібну та бронзову медалі української збірної з веслування. "Наше місто може похвалитися чемпіонами України, Європи, світу, а також олімпійськими чемпіонами завдяки підтримці компанії Ferrexpo", – зазначив тренер Анни Охоти Олександр Середницький.
За словами спортсменки, найсильніший її суперник – це вона сама. "Перемігши себе, я зможу перемогти і всіх інших", - додала Анна.
"Підтримка розвитку спорту є важливою частиною програм корпоративної соціальної відповідальності компанії Ferrexpo. Ми фінансуємо сотні спортсменів у регіоні діяльності компанії, надаючи їм можливість тренуватись у найкращих умовах. І ми щасливі, коли завдяки нашій підтримці багато хто з них стає призерами та чемпіонами найпрестижніших українських, європейських та світових змагань", - зазначив Юрій Химич, керівник напрямку КСВ Компанії Ferrexpo.
Довідка:
Починаючи з 2010 року, фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards ставить світові стандарти для корпоративних фільмів. Журі фестивалю, що складається з власників Оскара та Еммі, а також фахівців із корпоративних комунікацій - це гарантія якості переможців. Переможці з усіх п'яти континентів та володарі Гран-прі з Австралії, Бразилії, Франції, Нідерландів та Швейцарії роблять фестиваль дійсно міжнародним.
Анна Охота - багаторазова чемпіонка України, Європи та віце-чемпіонка чемпіонату світу з боксу 2018 року.
Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використувуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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