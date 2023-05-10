"Ворскла" стала чемпіоном України з футболу сезону 2022/2023 серед жіночих команд
Відігравши яскравий футбольний рік, гравчині клубу «Ворскла» Полтава, нарешті, виконали завдання на сезон
У вирішальній зустрічі з дівчатами донецького "Шахтаря" полтавки зустріли гідного опонента, утім, проявивши свої найліпші бійцівські якості, зуміли двічі розписатися у воротах донеччанок.
Уже на другій хвилині відкрила рахунок у зустрічі Яна Калініна. Закріпила ж успіх на 73-й хвилині, з’явившись на заміну, Роксолана Кравчук.
Цього дня чемпіонки з Полтави заслужили на свій душ із шампанського, море позитивних фото та увагу медіа.
Олег Лисак, віцепрезидент ФК "Ворскла" Полтава: "Зараз емоції б’ють через край, але в нас ще залишаються три поєдинки чемпіонату, які ми хочемо провести на хорошому рівні, довівши чемпіонську справу до кінця. Завдячуючи групі компаній Ferrexpo, яка повсякчас опікується усіма нашими командами, ми можемо ставити найамбітніші завдання, та досягати їх. Окрема подяка нашому почесному президенту Костянтину Жеваго за віру в нас та багаторічну безперервну підтримку, яка дає впевненість в завтрашньому дні та надихає на нові перемоги. Попереду в команди старт у Лізі чемпіонів. У найпрестижнішому клубному жіночому турнірі Старого світу намагатимемось гідно представити нашу країну. Дякуємо ЗСУ за можливість проводити матчі в цей надзвичайно складний час, та всім, хто уболіває за "Ворскла", - підкреслив у своєму післяматчевому коментарі Олег Лисак.
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