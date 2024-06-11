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Лавський приніс Україні срібло, а Дорощук бронзу на ЧЄ з легкої атлетики у стрибках у висоту

11 червня, 2024 вiвторок
23:27
Спорт Владислав Лавський

Українець Владислав Лавський здобув срібну медаль, а Олег Дорощук - бронзову нагороду - в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Римі

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Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На ЧЄ у Римі Лавський лише з третьої спроби подолав висоту 2,22 м, однак потім із першої - взяв 2,26 м і 2,29 м та повторив своє найкраще досягнення у кар'єрі. 

Головному фавориту змагань олімпійському чемпіону Джанмарко Тамбері ця висота підкорилася лише з третьої спроби. Проте італієць одразу впорався із планкою на 2,31 м та захопив лідерство. Лавський цю висоту не взяв, змарнував спроби на 2,33 м та став на своєму дебютному ЧЄ срібним медалістом.   

Бронзову медаль здобув ще один українець Олег Дорощук, який стрибнув на 2,26 м та випередив конкурентів за спробами.

Що стосується Тамбері, то він вдало використав ще дві свої спроби, завершив змагання з результатом 2,37 м та встановив новий рекорд чемпіонатів Європи. 

Як Україна виступає на ЧЄ-2024 з легкої атлетики

Загалом збірна України виграла на чемпіонаті Європи у Римі шість нагород. Раніше золото в стрибках у висоту нашій команді принесла Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко у цій дисципліні стала третьою. Людмила Оляновська виграла бронзу в ходьбі на 20 км. Михайло Кохан піднявся на третю сходинку п'єдесталу в метанні молота. 

ЧЄ-2024 завершиться 12 червня. 

ЧЄ з легкої атлетики

11 червня

Рим, Італія

Чоловіки. Стрибки у висоту

1. Джанмарко Тамбері (Італія) - 2,37 м

2. Владислав Лавський (Україна) - 2,29 м

3. Олег Дорощук (Україна) - 2,26 м

Теги:
легка атлетика
Ярослава Магучіх
Олімпійська збірна України
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