Лавський приніс Україні срібло, а Дорощук бронзу на ЧЄ з легкої атлетики у стрибках у висоту
Українець Владислав Лавський здобув срібну медаль, а Олег Дорощук - бронзову нагороду - в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Римі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ у Римі Лавський лише з третьої спроби подолав висоту 2,22 м, однак потім із першої - взяв 2,26 м і 2,29 м та повторив своє найкраще досягнення у кар'єрі.
Головному фавориту змагань олімпійському чемпіону Джанмарко Тамбері ця висота підкорилася лише з третьої спроби. Проте італієць одразу впорався із планкою на 2,31 м та захопив лідерство. Лавський цю висоту не взяв, змарнував спроби на 2,33 м та став на своєму дебютному ЧЄ срібним медалістом.
Бронзову медаль здобув ще один українець Олег Дорощук, який стрибнув на 2,26 м та випередив конкурентів за спробами.
Що стосується Тамбері, то він вдало використав ще дві свої спроби, завершив змагання з результатом 2,37 м та встановив новий рекорд чемпіонатів Європи.
Як Україна виступає на ЧЄ-2024 з легкої атлетики
Загалом збірна України виграла на чемпіонаті Європи у Римі шість нагород. Раніше золото в стрибках у висоту нашій команді принесла Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко у цій дисципліні стала третьою. Людмила Оляновська виграла бронзу в ходьбі на 20 км. Михайло Кохан піднявся на третю сходинку п'єдесталу в метанні молота.
ЧЄ-2024 завершиться 12 червня.
ЧЄ з легкої атлетики
11 червня
Рим, Італія
Чоловіки. Стрибки у висоту
1. Джанмарко Тамбері (Італія) - 2,37 м
2. Владислав Лавський (Україна) - 2,29 м
3. Олег Дорощук (Україна) - 2,26 м
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