Україна завоювала першу медаль на ЧЄ з легкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км українка Людмила Оляновська фінішувала третьою і принесла Україні першу медаль на цьогорічному ЧЄ з легкої атлетики.

На останніх метрах дистанції Оляновська обігнала іспанку Лауру Гарсію-Каро, яка вже святкувала місце на подіумі з державним прапором.

Українка також відібралась на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики

Спортивна ходьба, 20 км

7 червня

Антонелла Пальмізано (Італія) — 1:28:09 год. Валентіна Траплетті (Італія) — 1:28:37 год. Людмила Оляновська (Україна) — 1:28:48 год.