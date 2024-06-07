Україна завоювала першу медаль на ЧЄ з легкої атлетики
Ввечері пʼятниці, 7 червня, Людмила Оляновська принесла Україні першу медаль на цьогорічному ЧЄ з легкої атлетики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км українка Людмила Оляновська фінішувала третьою і принесла Україні першу медаль на цьогорічному ЧЄ з легкої атлетики.
На останніх метрах дистанції Оляновська обігнала іспанку Лауру Гарсію-Каро, яка вже святкувала місце на подіумі з державним прапором.
Українка також відібралась на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики
Спортивна ходьба, 20 км
7 червня
- Антонелла Пальмізано (Італія) — 1:28:09 год.
- Валентіна Траплетті (Італія) — 1:28:37 год.
- Людмила Оляновська (Україна) — 1:28:48 год.
- Чемпіонат Європи з легкої атлетики стартував 7 червня і триватиме до середи, 12 червня. Змагання проходять у Римі.
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