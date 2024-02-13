Беленюк приніс Україні другу медаль ЧЄ з боротьби
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ-2024 в Бухаресті Жан Беленюк переміг у сутичці за бронзу в категорії до 87 кг азербайджанця Іслама Аббасова - 1:0.
Олімпійський чемпіон - 2020 виступав на континентальній першості після трирічної перерви. 12 лютого українець здолав румуна Ніку Ожога, але у чвертьфіналі зазнав поразки від Олександра Комарова із Сербії та продовжив виступи у втішному турнірі за бронзу. Там він, окрім Аббасова, переміг угорця Іштвана Такача.
Хто такий Жан Беленюк
33-річний Жан Беленюк є триразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу. На Олімпіаді-2016 здобув срібло, а на Іграх-2020 - золото. Борець є народним депутатом України.
Медаль Беленюка стала для збірної України другою на турнірі. 13 лютого срібло нашій команді приніс Олександр Грушин у вазі до 63 кг.
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