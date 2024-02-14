Фільчаков та Насібов принесли Україні ще дві медалі ЧЄ з боротьби
Українські борці греко-римського стилю Ярослав Фільчаков та Парвіз Насібов здобули бронзові нагороди чемпіонату Європи - 2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ-2024 у Бухаресті обидва українські борці 13 лютого зазнали поразок у півфінальних сутичках. Парвіз Насібов у категорії до 72 кг поступився азербайджанцю Ульві Ганізаде, а Ярослав Фільчаков програв росіянину Ісламу Алієву, який виступає в Румунії у нейтральному статусі.
14 лютого обидва представники України продовжили боротьбу у втішних турнірах за бронзу. У поєдинку за медаль Парвіз Насібов переміг француза Мамадасса Сіллу, а Ярослав Фільчаков здолав угорця Еріка Сілваші.
Що відомо про Насібова та Фільчакова
25-річний Насібов є срібним призером Олімпіади-2020 та бронзовим медалістом ЧЄ-2023 у категорії до 67 кг.
28-річний Фільчаков на ЧЄ-2023 вигравав срібло. Також у його активі дві бронзи чемпіонату світу - у 2022 та 2023 роках.
Збірна України з греко-римської боротьби завершила змагання на чемпіонаті Європи з чотирма нагородами. Раніше срібло у категорії до 63 кг здобув Олександр Грушин, а Жан Беленюк виборов бронзу у вазі до 87 кг.
ЧЄ-2024 продовжиться чоловічими та жіночими змаганнями у вільній боротьбі.
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