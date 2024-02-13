Україна здобула першу медаль на ЧЄ з боротьби
Ввечері вівторка, 13 лютого, Україна завоювала першу нагороду на ЧЄ зі спортивної боротьби
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг Олександр Грушин поступився Мураду Маммадову (1:2) з Азербайджана. Цей результат приніс Україні срібну медаль - першу нагороду на цьогорічному ЧЄ.
На шляху до фіналу Грушин переміг француза Стефана Рожера Клемана (3:1), шведа Вірджила Александра Біку (4:3) та дворазового чемпіона Європи Едмонда Назаряна (9:5) із Болгарії
Україна виграла медаль вагової категорії до 63 кг у греко-римській боротьбі вперше з 2020 року.
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