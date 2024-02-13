Україна здобула першу медаль на ЧЄ з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг Олександр Грушин поступився Мураду Маммадову (1:2) з Азербайджана. Цей результат приніс Україні срібну медаль - першу нагороду на цьогорічному ЧЄ.

На шляху до фіналу Грушин переміг француза Стефана Рожера Клемана (3:1), шведа Вірджила Александра Біку (4:3) та дворазового чемпіона Європи Едмонда Назаряна (9:5) із Болгарії

Україна виграла медаль вагової категорії до 63 кг у греко-римській боротьбі вперше з 2020 року.