Нардеп-борець Беленюк анонсував завершення спортивної кар'єри
Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк розповів, що Олімпіада-2024 стане останньою в його кар’єрі
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
"Спокійно будемо працювати й готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар’єрі. Думаю, на цей раз уже точно. Я таке казав в принципі перед Олімпіадою у Токіо, але війна внесла певні корективи в життя – відчуваю необхідність, поки у мене ще є сили, максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою державу і тішити результатами вболівальників", - каже Жан Беленюк.
За словами борця, він вірить у долю.
"Якщо мені бог дав можливість завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, то я думаю, що треба до неї готуватися. Якби не виборов ліцензію на чемпіонаті світу, то задумався б, чи брати участь у наступних відбіркових турнірах навесні, бо це достатньо важко – розбити підготовку на два етапи", - сказав Беленюк.
Борець виграв золото Олімпіади-2020 у категорії до 87 кг та срібло Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро у вазі до 85 кг. Також він є дворазовим чемпіоном світу та триразовим переможцем ЧЄ.
32-річний спортсмен також входить до партії "Слуга Народу" і є народним депутатом України.
- У листопаді 2022 року Жан Беленюк оголосив про вихід з НОК через обрання до його складу колишніх членів ОПЗЖ, Партії регіонів та корупціонерів.
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