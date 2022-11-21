Про це Беленюк написав у Facebook.

"В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго. Пояснення в першому коментарі", - написав Беленюк, додавши фото відповідної заяви від 21 листопада.

У першому коментарі Беленюк додав посилання на допис футболіста Романа Зозулі, який розкритикував новообраного президента НОК Вадима Гутцайта за долучення до складу НОК представників ОПЗЖ, Партії регіонів і осіб, звільнених через звинувачення у корупції.

"Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Хіба спортом вважати корупцію, боротьбу за місце в списку ОПЗЖ або рекет у 90-ті", - написав Зозуля.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України.

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