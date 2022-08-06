Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення РФ від змагань
Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення росіян та білорусів від змагань, оскільки вона передбачає можливість їхніх виступів у нейтральному статусі
Про це Гутцайт повідомив у facebook.
"Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі.
Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі. Україна виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися", - написав Гутцайт.
Він додав, що більшість положень заяви вже реалізована. Майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри.
"Але Україна хоче більшого — повного санкційного бану. Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме", - запевнив Гутцайт.
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