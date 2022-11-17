Новим президентом НОК України став міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт

Про це повідомив НОК України у твіттері.

Голосування відбулося під час 37 Генеральної асамблеї НОК України. Зазначають, що Гутцайт набрав 83,6% (123 делегати) голосів, Жан Беленюк - 14,97% (22 делегати), Ігор Малинський - 1,36% (2 делегати).

Видання Радіо Свобода зазначає, що колишній президент НОК Сергій Бубка цьогоріч відмовився подавати свою кандидатуру на посаду.

Також видання пише, що новими членами НОК на період з 2022 по 2026 роки стали Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші. Серед них є й депутат забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс.

Також до персонального складу НОК включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича (депутата забороненої партії ОПЗЖ) та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця.

Довідка: Вадим Гутцайт - колишній директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 2020 року - міністр молоді та спорту України. У 1992 році чемпіоном з фехтування на Олімпійських іграх. Також він є тренером і президентом федерації фехтування України.

6 серпня Вадим Гутцай пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення росіян та білорусів від спортивних змагань.

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