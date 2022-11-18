"Не можу залишитися за такого складу": Шевченко оголосив про вихід із НОК
Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету, членом якого став 17 листопада
Про це він написав у Facebook.
"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поряд з Україною і допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу", - зазначив Шевченко.
Ймовірно, під "таким" складом він має на увазі депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.
За словами Шевченка, Україна платить за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців, тому всі мають бути гідними їх.
- Новим президентом НОК став Вадим Гутцайт. 6 серпня він пояснював, чому Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення росіян та білорусів від спортивних змагань.
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