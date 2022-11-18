Суркіс і Шуфрич покидають склад НОК України

Про це інформує НОК України.

Зазначають, що обидва чоловіки вже звернулись із відповідними заявами до нового президента НОК України Вадима Гутцайта.

17 листопада стало відомо, що новим президентом НОК України став Вадим Гутцайт. Також до складу НОК увійшли Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.