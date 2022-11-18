Суркіс і Шуфрич покидають склад НОК України
Депутати забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя" Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад НОК України
Про це інформує НОК України.
Зазначають, що обидва чоловіки вже звернулись із відповідними заявами до нового президента НОК України Вадима Гутцайта.
- 17 листопада стало відомо, що новим президентом НОК України став Вадим Гутцайт. Також до складу НОК увійшли Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.
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