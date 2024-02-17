Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту
У катарському місті Доха на чемпіонаті спорту - 2024 з водних видів спорту український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем
Про це повідомляє видання Sport.ua.
Бухов показав результат 21.44 с, випередивши на 0.01 с срібного призера австралійця Камерон Макевой, який виграв раніше і кваліфікацію, і півфінал.
У виданні зазначили, що це 8-ма в золота медаль для України на ЧС із плавання в історії. І перша нагорода на цій дистанції 50 м/c.
18 лютого українець Михайло Романчук виступить у фіналі ЧС-2024 на дистанції 1500 м/c.
Плавання
Чоловіки.
50 м вільним стилем
Фінал
- Владислав Бухов (Україна) – 21.44 с
- Камерон Макевой (Австралія) – 21.45 с
- Бен Прауд (Великобританія) – 21.53 с
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