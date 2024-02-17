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Головна Спорт Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту

17 лютого, 2024 субота
20:03
Спорт плавці

У катарському місті Доха на чемпіонаті спорту - 2024 з водних видів спорту український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем

Про це повідомляє видання Sport.ua.

Бухов показав результат 21.44 с, випередивши на 0.01 с срібного призера австралійця Камерон Макевой, який виграв раніше і кваліфікацію, і півфінал.

У виданні зазначили, що це 8-ма в золота медаль для України на ЧС із плавання в історії. І перша нагорода на цій дистанції 50 м/c.

18 лютого українець Михайло Романчук виступить у фіналі ЧС-2024 на дистанції 1500 м/c.

Плавання

 Чоловіки.

50 м вільним стилем

 Фінал

  1. Владислав Бухов (Україна) – 21.44 с
  2. Камерон Макевой (Австралія) – 21.45 с
  3. Бен Прауд (Великобританія) – 21.53 с
Теги:
Україна
Катар
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