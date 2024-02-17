Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Про це повідомляє видання Sport.ua.

Бухов показав результат 21.44 с, випередивши на 0.01 с срібного призера австралійця Камерон Макевой, який виграв раніше і кваліфікацію, і півфінал.

У виданні зазначили, що це 8-ма в золота медаль для України на ЧС із плавання в історії. І перша нагорода на цій дистанції 50 м/c.

18 лютого українець Михайло Романчук виступить у фіналі ЧС-2024 на дистанції 1500 м/c.

Плавання

Чоловіки.

50 м вільним стилем

Фінал