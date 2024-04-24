Олег Верняєв здобув срібло в багатоборстві чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Олег Верняєв приніс Україні першу медаль чоловічого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Він став срібним призером турніру в багатоборстві, набравши 84,031 бала. Для Верняєва це 13-та медаль на рівні чемпіонату Європи в кар'єрі та перша з 2017 року.

Золоту нагороду здобув кіпріот Маріос Георгіу, який випередив Олега Верняєва на 0,234 бала. Бронза – в господаря чемпіонату, італійця Юміна Аббадіні.

Чемпіонат Європи. Багатоборство:

Маріос Георгіу (Кіпр) – 84,265 Олег Верняєв (Україна) – 84,031 Юмін Аббадіні (Італія) – 83,765

Євро-2024 зі спортивної гімнастики стартувало в італійському Ріміні 24 квітня та триватиме до 28 квітня. У рамках континентальної першості розіграють 16 комплектів нагород – по вісім серед чоловіків та юніорів. Українська команда представлена п'ятьма чоловіками та п'ятьма юніорами.

До складу дорослої збірної України увійшли: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах. Юніори: Юрій Ємельянов, Владислав Власенко, Іван Завада, Іван Рудий, Святослав Швед.