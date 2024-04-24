Олег Верняєв здобув срібло в багатоборстві чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв здобув першу медаль для України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Олег Верняєв приніс Україні першу медаль чоловічого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Він став срібним призером турніру в багатоборстві, набравши 84,031 бала. Для Верняєва це 13-та медаль на рівні чемпіонату Європи в кар'єрі та перша з 2017 року.
Золоту нагороду здобув кіпріот Маріос Георгіу, який випередив Олега Верняєва на 0,234 бала. Бронза – в господаря чемпіонату, італійця Юміна Аббадіні.
Чемпіонат Європи. Багатоборство:
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Маріос Георгіу (Кіпр) – 84,265
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Олег Верняєв (Україна) – 84,031
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Юмін Аббадіні (Італія) – 83,765
Євро-2024 зі спортивної гімнастики стартувало в італійському Ріміні 24 квітня та триватиме до 28 квітня. У рамках континентальної першості розіграють 16 комплектів нагород – по вісім серед чоловіків та юніорів. Українська команда представлена п'ятьма чоловіками та п'ятьма юніорами.
До складу дорослої збірної України увійшли: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах. Юніори: Юрій Ємельянов, Владислав Власенко, Іван Завада, Іван Рудий, Святослав Швед.
- Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи. На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу. Пізніше з'ясувалося, що у його організмі виявили мельдоній, за що гімнаста дискваліфікували на чотири роки. Згодом термін дискваліфікації скоротили до двох років
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