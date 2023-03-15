Про це Верняєв написав у Instgaram.

За словами українця, термін дискваліфікації було зменшено із чотирьох до двох років, завдяки чому він зможе відновити виступи.

"Я в строю. Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами та підтвердив те, що мельдоній потрапив в організм не за моєю провиною або недбалістю", - написав Верняєв.

На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу. Пізніше з'ясувалося, що у його організмі виявили мельдоній, за що гімнаста дискваліфікували на чотири роки. Верняєв заявив, що оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді.

Дискваліфікація Верняєва мала тривати до листопада 2024 року. Через неї він пропустив Олімпіаду-2020.

29-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи.