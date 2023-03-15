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Головна Спорт Суд змінив вирок щодо дискваліфікації олімпійського чемпіона з України

Суд змінив вирок щодо дискваліфікації олімпійського чемпіона з України

15 березня, 2023 середа
13:24
Спорт Олег Верняєв

Українському гімнасту Олегу Верняєву скоротили термін дискваліфікації за вживання допінгу до двох років, завдяки чому він може відновити виступи

Про це Верняєв написав у Instgaram. 

За словами українця, термін дискваліфікації було зменшено із чотирьох до двох років, завдяки чому він зможе відновити виступи. 

"Я в строю. Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами та підтвердив те, що мельдоній потрапив в організм не за моєю провиною або недбалістю", - написав Верняєв. 

На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу. Пізніше з'ясувалося, що у його організмі виявили мельдоній, за що гімнаста дискваліфікували на чотири роки. Верняєв заявив, що оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді. 

Дискваліфікація Верняєва мала тривати до листопада 2024 року. Через неї він пропустив Олімпіаду-2020. 

29-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи. 

 
Олімпіада
спортивна гімнастика
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