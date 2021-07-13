Олімпійського чемпіона Верняєва дискваліфікували на 4 роки за допінг

Про це сам Верняєв повідомив у facebook.

За словами гімнаста, його дискваліфікували на 4 роки за наявність у допінг-пробі мельдонію.

"Арбітраж Гімнастичної етичної фундації прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду. Позитивний тест лише вказує на факт наявність в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена", - написав Верняєв.

Він додав, що оскаржуватиме дискваліфікацію у Спортивному арбітражному суді.

"Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки.

Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Вся боротьба лише починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення про мою дискваліфікацію в CAS", - пообіцяв Верняєв.

На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва тимчасово усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу.

На Олімпіаді-2016 Верняєв здобув дві медалі: золото на брусах і срібло в багатоборстві.

Олімпіада-2020 відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.



7 липня стало відомо, що Верняєв не потрапив в заявку збірної України на Олімпійські ігри в Токіо.

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