Оголошено склад збірної України на Олімпіаду-2020

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Склад збірної України було затверджено сьогодні, 7 липня, під час засідання виконкому НОК України.

Нашу країну в Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.

Серед відомих спортсменів до складу збірної України не потрапив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. У січні 2021 року Верняєв був тимчасово відсторонений від змагань через допінгове розслідування.

Олімпіада-2020 відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.