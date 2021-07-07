Оголошено склад збірної України на Олімпіаду-2020
Оприлюднено імена 158 українських спортсменів, які виступлять на літніх Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.
Склад збірної України було затверджено сьогодні, 7 липня, під час засідання виконкому НОК України.
Нашу країну в Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.
Серед відомих спортсменів до складу збірної України не потрапив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. У січні 2021 року Верняєв був тимчасово відсторонений від змагань через допінгове розслідування.
Олімпіада-2020 відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.
- Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що церемонія відкриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться без вболівальників на трибунах.
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