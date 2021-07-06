Вболівальників не пустять на церемонію відкриття Олімпіади у Токіо, - ЗМІ

Про це повідомляє Asashi.

За даними видання, церемонія відкриття та інші масштабні заходи на Національному стадіоні у Токіо відбуватимуться без глядачів. На трибунах будуть присутні лише ​​представники Міжнародного олімпійського комітету - спортсмени та офіційні особи.

Очікується, що їх буде близько 10 тис., проте організатори мають намір скоротити і їхню кількість. Офіційно про це буде оголошено за підсумками засідання оргкомітеті Ігор, яке заплановане на 8 липня.

Водночас, змагання, які пройдуть на інших аренах, глядачі зможуть відвідати.

Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік та пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.