Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою Європи
Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи. У перший змагальний день золото завоювала 23-річна Дар'я Білодід, що виступає у вазі 57 кг
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
Для Білодід чемпіонат Європи-2024 став першим за два роки, минулий вона пропускала через травму. Українка до фіналу перемогла чотирьох суперниць.
- у першому раунді вибила 2-разову призерку юніорських Євро Піхлу Салонен;
- у другому раунді перемогла азербайджанську дзюдоїстку Ацелію Топрак;
- у чвертьфіналі - Тімну Нельсон-Леві, бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2022;
- у півфіналі — Етері Ліперталіані, бронзову призерку чемпіонату Європи-2022 та №7 світового рейтингу,
У фіналі на Білодід очікувала сутичка зі словенкою Каєю Кайзер — срібною призеркою Євро-2021. Для визначення переможниці дзюдоїсткам знадобився "золотий" рахунок. На початку третьої хвилини українка перемогла: Кайзер заробила третє "шидо" і отримала у підсумку червону картку.
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