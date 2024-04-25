Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою Європи

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Для Білодід чемпіонат Європи-2024 став першим за два роки, минулий вона пропускала через травму. Українка до фіналу перемогла чотирьох суперниць.

у першому раунді вибила 2-разову призерку юніорських Євро Піхлу Салонен;

у другому раунді перемогла азербайджанську дзюдоїстку Ацелію Топрак;

у чвертьфіналі - Тімну Нельсон-Леві, бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2022;

у півфіналі — Етері Ліперталіані, бронзову призерку чемпіонату Європи-2022 та №7 світового рейтингу,

У фіналі на Білодід очікувала сутичка зі словенкою Каєю Кайзер — срібною призеркою Євро-2021. Для визначення переможниці дзюдоїсткам знадобився "золотий" рахунок. На початку третьої хвилини українка перемогла: Кайзер заробила третє "шидо" і отримала у підсумку червону картку.