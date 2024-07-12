Бех-Романчук завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У змаганнях з потрійного стрибка Марина Бех-Романчук показала результат 14,81 м. Цей показник виявився третім на етапі Діамантової ліги у Монако. Золото здобула представниця Куби Леяніс Перес - 14,96 м.

Це перша поява українки на секторі зі січня. Через травму Бех-Романчук пропустила цьогорічні ЧС у приміщенні та ЧЄ.

Далі на Марину Бех-Романчук чекає Олімпіада. У Парижі українка змагатиметься у потрійному стрибку, хоча у Токіо вона виступала у стрибках в довжину.

Діамантова ліга

Потрійний стрибок. Жінки

Монако, 12 липня

1. Леяніс Перес (Куба) - 14,95 м.

2. Теа Лафонд (Домініканська республіка) - 14,87 м.

3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,81 м.