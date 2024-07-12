Бех-Романчук завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако
У пʼятницю, 12 липня, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла третє місце на етапі Діамантової ліги в Монако
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У змаганнях з потрійного стрибка Марина Бех-Романчук показала результат 14,81 м. Цей показник виявився третім на етапі Діамантової ліги у Монако. Золото здобула представниця Куби Леяніс Перес - 14,96 м.
Це перша поява українки на секторі зі січня. Через травму Бех-Романчук пропустила цьогорічні ЧС у приміщенні та ЧЄ.
Далі на Марину Бех-Романчук чекає Олімпіада. У Парижі українка змагатиметься у потрійному стрибку, хоча у Токіо вона виступала у стрибках в довжину.
Діамантова ліга
Потрійний стрибок. Жінки
Монако, 12 липня
1. Леяніс Перес (Куба) - 14,95 м.
2. Теа Лафонд (Домініканська республіка) - 14,87 м.
3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,81 м.
- 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту.
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