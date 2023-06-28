Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кульова стрільба

Жіноча збірна України, яку представили Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова, завоювала золото командного турніру на Європейських іграх.

У фіналі стрільби з пістолета на 25 метрів Україна перемогла Польщу – 16:10.

Як Україна виступила 27 червня

У вівторок збірній України золото принесли Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях, Павло Коростильов та Юлія Коростильова у кульовій стрільбі з пістолета на 25 м у міксті, та три бійця муай-тай - Ігор Любченко (67 кг), Олександр Єфименко ( 71 кг) і Олег Приймачов (до 81 кг).

Срібло у тайському боксі на рахунку Єгора Скуріхіна (81 кг), Ксенія Байло та Софія Есман стали другими у стрибках у воду з платформи 10 м, а Ганна Пономаренко - у змаганнях з брейкінгу.

Бронзу виграв фехтувальник Володимир Станкевич серед шпажистів.

Хто лідирує у медальному заліку

Станом на 27 липня Україна здобула у Польщі 34 нагороди - 17 золотих, 10 срібних та 7 бронзових та займає у загальному медальному заліку третю позицію Нашу команду випереджають Італія (19-19-25) та Іспанія (18-11-14).

Що таке Європейські ігри

Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024. У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019-м - в Мінську.

Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.