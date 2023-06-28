Золото в кульовій стрільбі: як Україна виступає на Європейських іграх 28 червня
У середу, 28 червня, збірна України продовжує боротьбу за медалі на Європейських іграх у Польщі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кульова стрільба
Жіноча збірна України, яку представили Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова, завоювала золото командного турніру на Європейських іграх.
У фіналі стрільби з пістолета на 25 метрів Україна перемогла Польщу – 16:10.
Як Україна виступила 27 червня
У вівторок збірній України золото принесли Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях, Павло Коростильов та Юлія Коростильова у кульовій стрільбі з пістолета на 25 м у міксті, та три бійця муай-тай - Ігор Любченко (67 кг), Олександр Єфименко ( 71 кг) і Олег Приймачов (до 81 кг).
Срібло у тайському боксі на рахунку Єгора Скуріхіна (81 кг), Ксенія Байло та Софія Есман стали другими у стрибках у воду з платформи 10 м, а Ганна Пономаренко - у змаганнях з брейкінгу.
Бронзу виграв фехтувальник Володимир Станкевич серед шпажистів.
Хто лідирує у медальному заліку
Станом на 27 липня Україна здобула у Польщі 34 нагороди - 17 золотих, 10 срібних та 7 бронзових та займає у загальному медальному заліку третю позицію Нашу команду випереджають Італія (19-19-25) та Іспанія (18-11-14).
Що таке Європейські ігри
Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024. У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019-м - в Мінську.
Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.
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