Європейські ігри-2023: Україна втрималася у топ-3 медального заліку за підсумками першого тижня змагань
Збірна України із 11 золотими, 7 срібними та 4 бронзовими нагородами займає третє місце у медальному заліку після першого тижня Європейських ігор-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українці за перші 5 днів ЄІ у Кракові здобули 22 нагороди - 11 золотих, 7 срібних та 4 бронзових. Лідирує у медальному заліку Іспанія (18-11-10), другою йде Італія (17-17-21)
Як Україна виступила 25 червня
25 червня у Кракові золото Україні принесли стрибуни у воду Кирило Болюх та Олексій Середа на платформі 10 м та легкоатлетка Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
Срібло у стрільбі з лука в міксті виграли Анастасія Павлова та Іван Кожокарь.
Легкоатлет Артур Фельфнер виборов бронзу у метанні списа.
Що таке Європейські ігри
Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024. У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.
Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.
Фото: twitter.com/eg2023
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