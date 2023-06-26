Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українці за перші 5 днів ЄІ у Кракові здобули 22 нагороди - 11 золотих, 7 срібних та 4 бронзових. Лідирує у медальному заліку Іспанія (18-11-10), другою йде Італія (17-17-21)

Як Україна виступила 25 червня

25 червня у Кракові золото Україні принесли стрибуни у воду Кирило Болюх та Олексій Середа на платформі 10 м та легкоатлетка Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.

Срібло у стрільбі з лука в міксті виграли Анастасія Павлова та Іван Кожокарь.

Легкоатлет Артур Фельфнер виборов бронзу у метанні списа.

Що таке Європейські ігри

Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024. У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.

Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.

Фото: twitter.com/eg2023