Світоліна вийшла на гру Вімблдону з чорною стрічкою та не стримала сліз після виходу до чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/8 фіналу турніру Grand Slam у Лондоні Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 21 місце, перемогла Ван (42) з рахунком 6:2, 6:1. Українка вийшла на гру з чорною стрічкою на знак пам'яті про загиблих внаслідок масованої російської атаки 8 липня та удару по дитячій лікарні "Охматдит".

"Це був складний день для українців. Було непросто зосередитися на грі. З самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу", – сказала Світоліна

Світоліна вийшла до 1/4 Вімблдону втретє у кар'єрі. До цієї стадії найпрестижнішого тенісного турніру вона доходила у 2019 та 2023 роках, коли грала у півфіналі.

У 1/4 фіналу українка зустрінеться з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Вімблдон

Жінки. 1/8 фіналу

8 липня

Еліна Світоліна (Україна) – Ван Сінюй (Китай) 6:2, 6:1