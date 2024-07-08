Світоліна вийшла на гру Вімблдону з чорною стрічкою та не стримала сліз після виходу до чвертьфіналу
У понеділок, 8 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла китаянку Ван Сінюй та вийшла до чвертьфіналу Вімблдонського турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/8 фіналу турніру Grand Slam у Лондоні Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 21 місце, перемогла Ван (42) з рахунком 6:2, 6:1. Українка вийшла на гру з чорною стрічкою на знак пам'яті про загиблих внаслідок масованої російської атаки 8 липня та удару по дитячій лікарні "Охматдит".
"Це був складний день для українців. Було непросто зосередитися на грі. З самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу", – сказала Світоліна
Світоліна вийшла до 1/4 Вімблдону втретє у кар'єрі. До цієї стадії найпрестижнішого тенісного турніру вона доходила у 2019 та 2023 роках, коли грала у півфіналі.
У 1/4 фіналу українка зустрінеться з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.
Вімблдон
Жінки. 1/8 фіналу
8 липня
Еліна Світоліна (Україна) – Ван Сінюй (Китай) 6:2, 6:1
- 6 липня Еліна Світоліна переграла Онс Жабер з Тунісу в 1/16 фіналу Вімблдону.
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