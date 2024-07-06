Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
У суботу, 6 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Онс Жабер в 1/16 фіналу Вімблдона
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Еліни Світоліної проти Онс Жабер закінчився перемогою українки у двох сетах - 6:1 і 7:6. Поєдинок тривав 1 годину і 21 хвилину.
Важливо, що представниця Тунісу два роки поспіль виходила до фіналу Вімблдона, а цьогоріч покинула турнір на стадії 1/16 фіналу. У рейтингу WTA Світоліна займає 21-шу позицію, а Жабер - 10-ту.
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з Ван Сіньюй (№42 WTA). Минулого року українка дійшла до півфіналу Вімблдона.
Вімблдон
Третє коло
6 липня
Еліна Світоліна (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 6:1, 7:6
Виступ українок на Вімблдоні
На цьогорічний Вімблдон кваліфікувались одразу 8 українських тенісисток: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль і Дарʼя Снігур.
Цуренко, Калініна і Байндль не змогли подолати першу стадію.
Стародубцева і Снігур вийшли до 1/32 фіналу, а Костюк і Ястремська зуміли дійти до 1/16 фіналу.
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