Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Еліни Світоліної проти Онс Жабер закінчився перемогою українки у двох сетах - 6:1 і 7:6. Поєдинок тривав 1 годину і 21 хвилину.

Важливо, що представниця Тунісу два роки поспіль виходила до фіналу Вімблдона, а цьогоріч покинула турнір на стадії 1/16 фіналу. У рейтингу WTA Світоліна займає 21-шу позицію, а Жабер - 10-ту.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з Ван Сіньюй (№42 WTA). Минулого року українка дійшла до півфіналу Вімблдона.

Вімблдон

Третє коло

6 липня

Еліна Світоліна (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 6:1, 7:6

Виступ українок на Вімблдоні

На цьогорічний Вімблдон кваліфікувались одразу 8 українських тенісисток: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль і Дарʼя Снігур.

Цуренко, Калініна і Байндль не змогли подолати першу стадію.

Стародубцева і Снігур вийшли до 1/32 фіналу, а Костюк і Ястремська зуміли дійти до 1/16 фіналу.