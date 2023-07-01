Хижняк став чемпіоном Європейських ігор з боксу
Український боксер Олександр Хижняк тріумфував на Європейських іграх-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Хижняк став чемпіоном Європейських ігор-2023 у ваговій категорії до 80 кг. У фіналі українець переміг хорвата Габрієля Веочича. Рефері зупинив бій у 2-му раунді.
До фіналу Хижняк пройшов завдяки перемозі над італійцем Сальваторе Кавальяро, яку він здобув одностайним рішенням суддів (5:0).
Хижняк став єдиним українським боксером, який здобув медаль ЄІ-2023. Решта спортсменів не змогли вийти навіть у півфінал змагань.
Результати України на Європейських іграх-2023
29-30 червня Україна не завоювала жодної нагороди. Проте наші спортсмени зуміли вдало виступити день перед цим:
- Олег Колодій та Данило Коновалов посіли перше місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.
- Жіноча збірна України з кульової стрільби, яку представили Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова, завоювала золото командного турніру на Європейських іграх.
Що таке Європейські ігри
Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024. У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019-м - в Мінську.
Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.
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