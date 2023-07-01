Хижняк став чемпіоном Європейських ігор з боксу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олександр Хижняк став чемпіоном Європейських ігор-2023 у ваговій категорії до 80 кг. У фіналі українець переміг хорвата Габрієля Веочича. Рефері зупинив бій у 2-му раунді.

До фіналу Хижняк пройшов завдяки перемозі над італійцем Сальваторе Кавальяро, яку він здобув одностайним рішенням суддів (5:0).

Хижняк став єдиним українським боксером, який здобув медаль ЄІ-2023. Решта спортсменів не змогли вийти навіть у півфінал змагань.

Результати України на Європейських іграх-2023

29-30 червня Україна не завоювала жодної нагороди. Проте наші спортсмени зуміли вдало виступити день перед цим:

Олег Колодій та Данило Коновалов посіли перше місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Жіноча збірна України з кульової стрільби, яку представили Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова, завоювала золото командного турніру на Європейських іграх.